"Массандра" возобновила экспорт вина в Тайвань

Крымский винодельческий завод "Массандра" возобновил поставки своей продукции в Тайвань, на данный момент отправлено девять тысяч бутылок. Об этом проинформировала пресс-служба предприятия.

"Массандра" – Константинов "После длительной паузы, вызванной пандемией, возобновляем поставки в Тайвань. Сегодня отправляем 9 тысяч бутылок. Вино в Тайвань прибудет ближе к весне. В ассортименте широкая палитра вин", – сказано в сообщении. В "Массандре" также отметили, что, несмотря на сложности периода пандемии, предприятие ожидает прирост доходов от экспорта на уровне 10-15% по сравнению с прошлым годом. В частности, в этом году продукция "Массандры", помимо Тайваня, направлялась в Белоруссию, Китай, Киргизию, Казахстан, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.