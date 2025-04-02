В связи с авариями на магистральном водоводе 1000 мм в Симферополе и 15 селах района не будет воды. Об этом информирует "Вода Крыма".

По информации предприятия, вода будет отключена 2 апреля – с 00:01 до 23:00 по следующим адресам :

- с. Молочное, ул. Молочная 1 и г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 34А ;

- с. Молочное, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, СТ "Ивушки", с. Приятное Свидание, СТ "Союз", с. Каштановое, с. Кизиловое, с. Малиновка, с. Партизанское, с. Левадки, с. Чистенькое, с. Фонтаны, с. Обрыв, с. Залесье, с.Перово;

- микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, район ул. Крымской Правды, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Василевского, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова, пр-д Высоковольтный, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, ул. Севастопольская, ул. Трансформаторная, ул. Генерала Васильева, пер. Элеваторный.