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Новости Крыма

Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК – начата проверка

Сегодня, 13:59Новости

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Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов, проживающих в нескольких поселках и городе Алуште", – говорится в сообщении.

Будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ, уточнили в надзорном ведомстве.

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