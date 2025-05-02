Новости Крыма Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК – начата проверка

Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Об этом информирует пресс-служба ведомства. "Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов, проживающих в нескольких поселках и городе Алуште", – говорится в сообщении. Будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ, уточнили в надзорном ведомстве. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

