Масштабные учения подразделений ВДВ стартовали в Крыму

В Крыму на полигоне "Опук" 23 декабря стартовали масштабные учения подразделений ВДВ, которые продолжатся маневрами на полигоне "Раевский" под Новороссийском. Об этом информирует "РГ" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, в рамках учений будет отработан комплекс мероприятий по разминированию участка местности и прикрытию войск от воздушной атаки. А также десантно-штурмовые маневры при огневой поддержке вертолетов Ми-35 и блокировку взятого под контроль района для обеспечения наступления главных сил, в ходе чего военнослужащие отработают огневые задачи с поражением различных мишеней на разных дальностях.