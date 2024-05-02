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Новости Крыма

Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт

02 мая 2024, 10:16Общество

В Крыму пчелы массово погибают из-за нарушений норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил пчеловод, советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук.

Ранее сообщалось, что степные виды пчел, в частности шмель армянский и шмель пахучий, рискуют исчезнуть из-за распашки почти всех степных участков земли в Крыму. По словам Захарчука, это не единственная причина гибели насекомых, и речь не только о шмеле.

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