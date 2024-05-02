В Крыму пчелы массово погибают из-за нарушений норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил пчеловод, советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук.

Ранее сообщалось, что степные виды пчел, в частности шмель армянский и шмель пахучий, рискуют исчезнуть из-за распашки почти всех степных участков земли в Крыму. По словам Захарчука, это не единственная причина гибели насекомых, и речь не только о шмеле.