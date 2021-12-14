Новости Крыма

Массовая разведка: три самолета США замечены у берегов Крыма

14 декабря 2021, 13:18Общество

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Сразу три разведывательных самолета США замечены над акваторией Черного моря недалеко от Крыма. Об этом информирует мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

В частности, выявлен Bombardier Challenger 650 Artemis, взлетевший с аэропорта Констанца, Boeing RC-135V, поднявшийся с базы Суда-Бэй на острове Крит и борт радио-электронной разведки RC-135U, также взлетевший с Крита.

По мнению директора Центра военно-политических проблем МГИМО, специалиста по проблемам национальной безопасности и военной политики Алексея Подберезкина, США более детально прощупывает действия военных в Крыму, чтобы доказать, что заявления о готовящемся "нападении" России на Украину имеет под собой фундамент.

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