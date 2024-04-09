Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму

Интерес российского туриста к Крыму летом 2024 года значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствует статистика бронирований и данные туроператоров, и чему есть две главные причины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская.

По словам Марнопольской, рост интереса к Крыму в этом году очень значителен в связи с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для Юга России. Из-за этого люди остались не очень довольны качеством своего отдыха, и теперь воспоминания о возможности отдыха в Крыму превалируют, сказала эксперт.