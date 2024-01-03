Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека

В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом рассказали в МЧС Крыма.

Авария произошла 2 января на трассе Нижнегорск – Белогорск.

"По прибытии спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей – ГАЗель, Geely и BMW. Сотрудники "Кпым-Спаса" провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также транспортировали пострадавших в машину скорой помощи", – сказано в сообщении.

На данный момент специалисты устанавливают причины случившегося

Ранее сообщалось, что в Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную часть набережной и сбил человека.