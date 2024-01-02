Массовое отключение света в Симферополе: график и адреса

Более 20 улиц Симферополя останутся без света 9 и 10 января из-за плановых ремонтных работ на сетях. Об этом передает пресс-служба "Крымэнерго".

"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в январе в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", – говорится на сайте организации.

Так, в зону отключения попадут Евпаторийское шоссе (№ 3/1-39), переулок Евпаторийский (№ 8, 19); улица Ким (2-18), переулки Персиковый (1-18) и Сторожевой (3/4), улицы Хромченко (10-22, 7-21), Москалева (1), Гавена (48-50, 61), Сочинская (36-59), Толбухина (28-55), Генерала Васильева (24-30, 23Б, 27А), переулок Заречный (24-28), Трансформаторная (1-3, 10), Волочаевская (30-76, 25-55), С. Лазо (2-40, 3-23), Полюсная (1-36), Хабаровская (1-28), Кечкеметская (128-132/25), Альпинистов (3-39), Москалева (14-28), Западная (3-12), Строителей (30/6-34А).