Новости Крыма

Массовые отключения в Крыму: часть Симферополя и пригород без воды

06 августа 2021, 11:59Общество

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Сразу несколько поселков под Симферополем, а также десятки улиц города остались без воды из-за аварий и ремонтов. Об этом информирует пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".

Так, в связи с работами на сетях холодного водоснабжения ограничено водоснабжение в поселках Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Давыдовка, Укромное, Комсомольское, садовом товариществе "Энергетик". Кроме того, перебои с водой в пятницу будут в районе больницы имени Семашко, а также на улицах Зеленая, Киевская, бульвар Франко, Богдана Хмельницкого, Тренева, Хвойная, Звездная, Кипарисная, Миндальная, Усадебная, Пихтовая и в переулке Хвойный. Кроме того, в Джанкое из-за ремонтных работ ограничено водоснабжение жителей улицы Ленина (№ 36, 38, 40, 42), а в Керчи – улицы Лозовая, Кооперативная, Красная, Ворошилова (№ 10).

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