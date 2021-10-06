Массовые отключения воды в Крыму: адреса абонентов

Аварийно-восстановительные работы ведутся на водопроводных сетях в Симферополе, Феодосии, Джанкое и Красноперекопске, в связи с чем десятки улиц в этих городах и ряд пригородных сел остались без водоснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В Феодосии ведутся работы по переключению части Судакского водовода, поэтому в течение трех дней будет ограничена подача воды в поселок Коктебель. Кроме того, 6-7 октября не будет водоснабжения в населенных пунктах Насыпное, Южное, Подгорное, Орджоникидзе.

Ведутся работы в среду и в Красноперекопске. По информации предприятия, ориентировочно до 18:00 ограничена подача воды жителям 10-го микрорайона, а также улиц Морская, Вишневая, Октябрьская, Промышленная, Западная, Транспортная, Симферопольская, Заводская, Юбилейная, Черноморская Строительная, Механизаторов, Восточная, переулков Дорожный и Рыбачий. Также перебои с водой будут на Менделеева, Ишуньской, Таврической. На время проведения ремонтных работ будет понижено давление воды в села Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное и Пятихатка.