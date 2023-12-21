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Новости Крыма

Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата

21 декабря 2023, 15:40Общество

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Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, сообщила заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Материнский капитал у нас ежегодно индексируется. Поэтому с 1 февраля 2024 года он будет повышен на 7,5%. Если сертификат выдан на первого ребенка, то размер материнского капитала будет 631 тысяча рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833,8 тысяч рублей", – пояснила Людмила Пупышева.

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