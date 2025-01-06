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Новости Крыма

Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе

06 января 2025, 15:15Общество

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120 волонтеров совместно со спасателями убирают мазутные пятна с пляжей Севастополя 6 января. Об этом в своем Telegran-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Организованная группа волонтеров … работает сегодня на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа задействована в уборке в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Задействованы порядка 120 добровольцев, мы обеспечили их средствами индивидуальной защиты, лопатами и мешками для уборки", – говорится в информации.

По словам губернатора, ситуацию в акватории у Севастополя мониторит аварийно-спасательное подразделение Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы, два катера-бонопостановщика готовы в любой момент при обнаружении пятен мазута на воде ликвидировать их, чтобы минимизировать выброс мазута на берег.

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