Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе

120 волонтеров совместно со спасателями убирают мазутные пятна с пляжей Севастополя 6 января. Об этом в своем Telegran-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Организованная группа волонтеров … работает сегодня на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа задействована в уборке в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Задействованы порядка 120 добровольцев, мы обеспечили их средствами индивидуальной защиты, лопатами и мешками для уборки", – говорится в информации.

По словам губернатора, ситуацию в акватории у Севастополя мониторит аварийно-спасательное подразделение Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы, два катера-бонопостановщика готовы в любой момент при обнаружении пятен мазута на воде ликвидировать их, чтобы минимизировать выброс мазута на берег.