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Новости Крыма

Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт

09 января 2025, 11:48Новости

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Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть" при определенных условиях может достичь берегов Турции, предположил в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя крымской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.

Эксперт напомнил, что в Черном море существует два больших замкнутых кольца течений – так называемые "Очки Книповича", названные в честь ученого, который первым обнаружил это природное явление. Одно кольцо идет примерно от Кавказа до Ялты, а потом уходит в сторону Турции. Второе кольцо идет от Ялты в сторону Одессы и далее на Болгарию в сторону проливов Босфор и Дарданеллы.

"Судя по нынешнему распространению мазута, часть его отошла от берега и попала в эти крупные течения... Теоретически можно ожидать появления мазута на турецком побережье. В таком случае это уже будет касаться не только России, но и других стран Черноморского региона. Возможно, этого и не произойдет, и он останется в прибрежных водах. Нужно следить за ситуацией", – сообщил Артов.

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