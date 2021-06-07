Новости Крыма МЧС предупреждает: на Крым снова обрушатся ливни и град

В понедельник 7 июня в Крыму ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС республики. "В ближайшие 1-2 часа и до конца суток ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17-22 м/с", – сказано в сообщении. В министерстве предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций: высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также гибель или повреждения сельскохозяйственных растений. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

