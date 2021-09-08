МЧС прогнозирует сильные природные пожары в Крыму

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В сентябре на полуострове возможны очень сильные природные пожары, масштабы которых превысят среднемноголетние показатели. К такому выводу пришли во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, информирует РИА Новости.

Всего от сильных пожаров, по прогнозам института, могут пострадать шесть федеральных округов.

Ученые ВНИИ ГОЧС, проанализировав сложившуюся гидрометеорологическую обстановку, а также данные долгосрочного прогноза температуры, осадков на сентябрь и горимости лесов, отмечают, что среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территориях Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов", – сказано в сообщении института.