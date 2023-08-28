Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев

Рост зарегистрированных случаев заболевания менингитом, в том числе в детских садах Севастополя, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря работе ПЦР-лаборатории, оставшейся со времен пандемии COVID-19. Об этом, комментируя тему в ходе аппаратного совещания правительства, рассказал замгубернатора Александр Кулагин.

По словам Кулагина, среди заболевших энтеровирусным менингитом в Севастополе нет таких, у кого болезнь протекала бы тяжело: преимущественно это легкое или средней тяжести заболевание. "Вообще, в 85% энтеровирусной инфекции проходит бессимптомно", – добавил Кулагин.