Новости Крыма

МЭР нашло способ защиты инвесторов от санкций за участие в СЭЗ в Крыму

03 февраля 2021, 13:10Экономика Крыма

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Минэкономразвития России разработало законопроект об особом правовом режиме работы бизнесменов в Республике Крым и Севастополе. Основное его преимущество – конфиденциальность, которая поможет защитить инвесторов от западных санкций. Текст законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении РИА Новости Крым.

Отмечается, что для реализации задуманного предлагается создать на полуострове "особые административные районы" (ОАР), что будет дополнением к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ), которая появилась на территории Республики Крым и Севастополя в 2014 году. При этом участником ОАР может стать созданное или уже действующие юридическое лицо, в том числе и участник СЭЗ, системно реализующий на территории полуострова "значимый инвестиционный проект".

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