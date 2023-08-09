Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023

Середина августа – можно подводить предварительные итоги курортного сезона – 2023. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила РИА Новости Крым, как она оценивает турпоток в курортную столицу полуострова этим летом.

"Этот сезон достаточно сложный. По итогам, он будет чуть хуже, чем в прошлом году. Но в целом уже можно говорить, что курортный сезон состоялся", – уверенно заявила мэр Ялты.

По словам Янины Павленко, люди едут на Южный берег Крыма. Это видно по количеству людей на пляжах, на набережной.

В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55%, и он продолжает расти. Особо он подчеркнул, что на курортах Южного берега этот показатель несколько выше – около 65%.