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Новости Крыма

Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023

09 августа 2023, 22:30Общество

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Середина августа – можно подводить предварительные итоги курортного сезона – 2023. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила РИА Новости Крым, как она оценивает турпоток в курортную столицу полуострова этим летом.

"Этот сезон достаточно сложный. По итогам, он будет чуть хуже, чем в прошлом году. Но в целом уже можно говорить, что курортный сезон состоялся", – уверенно заявила мэр Ялты.

По словам Янины Павленко, люди едут на Южный берег Крыма. Это видно по количеству людей на пляжах, на набережной.

В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55%, и он продолжает расти. Особо он подчеркнул, что на курортах Южного берега этот показатель несколько выше – около 65%.

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