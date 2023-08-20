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Новости Крыма

Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства

20 августа 2023, 21:52Новости

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Строительство масштабного контент-центра с инфраструктурой для организации полного цикла кинопроизводства продолжается в Крыму в бухте Капсель на территории "Академии Меганом", комплекс позволит молодым кинематографистам создавать новое российское кино, сообщил РИА Новости заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.

"Только с радостью (воспринимаю факт строительства центра), любое появление новых кинематографических возможностей для производства нового контента только обнадеживает. Для молодого поколения кинематографистов будет поле непаханое – снимать фильмы, то, что для них важно, близко и дорого. Я отношусь к этому с удивлением. Мы когда были студентами, такого не строилось и такого не было. С радостью смотрим на то, что потенциал в кинопроизводстве растет", – сказал Мерзликин.

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