Новости Крыма Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства

Строительство масштабного контент-центра с инфраструктурой для организации полного цикла кинопроизводства продолжается в Крыму в бухте Капсель на территории "Академии Меганом", комплекс позволит молодым кинематографистам создавать новое российское кино, сообщил РИА Новости заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. "Только с радостью (воспринимаю факт строительства центра), любое появление новых кинематографических возможностей для производства нового контента только обнадеживает. Для молодого поколения кинематографистов будет поле непаханое – снимать фильмы, то, что для них важно, близко и дорого. Я отношусь к этому с удивлением. Мы когда были студентами, такого не строилось и такого не было. С радостью смотрим на то, что потенциал в кинопроизводстве растет", – сказал Мерзликин. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

