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Новости Крыма

Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду

31 июля 2024, 11:03Общество

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В среду погода в Крыму будет определяться погоду в Крыму будет определять воздушная масса с северо-запада Атлантики. Днем в среду в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди с грозой. Об этом передает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24, в горах +13…+15; днем +25…+30, в горах +17…+22", – говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18; днем +26...+28.

В Севастополе также переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27.

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