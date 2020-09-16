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Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в Сакском районе

Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в Сакском районе

16 сентября 2020, 10:52Новости

Водитель микроавтобуса сбил ребенка, играющего возле проезжей части, информирует Управление ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в Сакском районе. Водитель "Ford Transit" двигался по трассе "Охотниково – Митяево" и наехал на ребенка 2013 года рождения, который играл около проезжей части и неожиданно выбежал на нее. В результате аварии ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом обеих бедренных костей. По данному инциденту полиция проводит проверку.

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