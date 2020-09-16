Новости Крыма Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в Сакском районе

Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в Сакском районе Водитель микроавтобуса сбил ребенка, играющего возле проезжей части, информирует Управление ГИБДД МВД по РК. По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в Сакском районе. Водитель "Ford Transit" двигался по трассе "Охотниково – Митяево" и наехал на ребенка 2013 года рождения, который играл около проезжей части и неожиданно выбежал на нее. В результате аварии ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом обеих бедренных костей. По данному инциденту полиция проводит проверку. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

