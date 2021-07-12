Миллионный пассажир проехал на поезде "Таврия" по Крымскому мосту

Востребованность пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с материковой частью России за первое полугодие выросла почти в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". "За шесть месяцев поезда "Таврия" перевезли более 800 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 245%", – рассказал гендиректор компании Александр Ганов. Он добавил, что миллионный пассажир компании проехал по Крымскому мосту в марте.

Наиболее востребованными стали маршруты поездов из Москвы в Симферополь и Севастополь. За первое полугодие по направлению Москва – Симферополь проехали более 100 тысяч пассажиров.