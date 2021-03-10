Мимо топа: почему Крыма нет в списке социально благополучных регионов

Крым и Севастополь не вошли в топ-30 российских регионов по индексу социального благополучия, согласно рейтингу Фонда развития гражданского общества. Почему ни один субъект Южного федерального округа не попал в этот перечень и как на полуострове обстоят дела с уровнем зарплат и занятостью, РИА Новости Крым сообщили эксперты.

В РК предложили вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам Фонд развития гражданского общества представил очередной рейтинг российских регионов по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (так называемый индекс социального благополучия). По итогам четвертого квартала 2020 года лидирует Магаданская область, где средняя зарплата превышает стоимость потребительской корзины в 5,4 раза. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (индекс "благополучия" 4,8), на третьем – Сахалинская область (индекс 4,2).