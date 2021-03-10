Новости Крыма

Мимо топа: почему Крыма нет в списке социально благополучных регионов

10 марта 2021, 15:39Общество

5

Крым и Севастополь не вошли в топ-30 российских регионов по индексу социального благополучия, согласно рейтингу Фонда развития гражданского общества. Почему ни один субъект Южного федерального округа не попал в этот перечень и как на полуострове обстоят дела с уровнем зарплат и занятостью, РИА Новости Крым сообщили эксперты.

В РК предложили вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам Фонд развития гражданского общества представил очередной рейтинг российских регионов по показателю отношения средней заработной платы к стоимости потребительской корзины (так называемый индекс социального благополучия). По итогам четвертого квартала 2020 года лидирует Магаданская область, где средняя зарплата превышает стоимость потребительской корзины в 5,4 раза. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (индекс "благополучия" 4,8), на третьем – Сахалинская область (индекс 4,2).


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх