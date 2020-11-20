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Минфин Крыма прогнозирует 1,5-миллиардный дефицит бюджета на 2021 год

Минфин Крыма прогнозирует 1,5-миллиардный дефицит бюджета на 2021 год

20 ноября 2020, 10:12Экономика Крыма

Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико озвучила основные прогнозные показатели бюджета РК на ближайшие три года.

Так, в 2021 году прогнозируются доходы на общую сумму 150,8 млрд рублей, при этом расходы предположительно составят 152,2 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы и расходы крымского бюджета, по прогнозам Минфина, будут равны и составят соответственно 166,4 млрд рублей и 227,1 млрд рублей. Также прогнозируется рост собственных доходов республики: с 48,4 млрд рублей в 2021 году до 56,8 млрд рублей в 2023 году.

"Проект закона "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" разработан с учетом реализации нацпроектов, учитывает изменения, прогнозируемые в экономике республики, в том числе вызванные пандемией COVID-19, обеспечивает финансирование достижения целей развития региона во всех сферах общественной жизни, включающих повышение качества жизни и социальной поддержки граждан, качества и доступности услуг социальной сферы, создание современной городской инфраструктуры", – сообщает Кивико пресс-служба Минфина Крыма.

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