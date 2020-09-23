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Минфин расширит перечень и увеличит размер застрахованных вкладов

Минфин расширит перечень и увеличит размер застрахованных вкладов

23 сентября 2020, 09:38Новости

Список категорий банковских счетов с увеличенной суммой страховых компенсаций может быть расширен. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

"Помимо вкладов, используемых при получении наследства, продаже квартиры, дома или земельного участка, в перечень могут быть включены сбережения на лечение, покупку квартиры и специальные счета нотариусов", – информирует издание Моисеева. Изменение о расширении перечня застрахованных вкладов вступит в силу 1 октября. Однако, по мнению замминистра в ряде случаев даже 10 млн может быть недостаточно. И любое законотворческое решение в пользу расширения перечня и увеличения размера застрахованных счетов будет иметь положительные последствия.

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