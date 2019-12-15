Минкульт России хочет испытать в Крыму систему охраны музеев

Министерство культуры России намерено испытать в аннексированном Крыму систему охраны музеев до внедрения ее в России, сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на замминистра культуры России Николая Овсиенко.

"На одном из заседаний нашей межведомственной рабочей группы по безопасности музеев мы обсуждали, что хорошо бы посмотреть на каком-нибудь учреждении культуры, как будет работать комплекс всех мер безопасности, которые применяются, в том числе технических. И мы подумали, что пилотным сделать это на базе Эрмитажа или Третьяковской галереи – весьма проблематично. Одним из таких (мест для испытания может стать), мы обсуждали, один из крымских музеев", – цитирует СМИ чиновника.

"Один из серьезных крымских музеев нефедерального уровня, но с замечательной художественной коллекцией, рассматривается в качестве кандидата на такой пилотный проект", – отметил Овсиенко.

По его словам, производители российских средств защиты экспонатов продемонстрируют в этом крымском музее комплексную работу систем безопасности.

"Пилотный проект, чтобы наши производители средств систем безопасности музейных показали, как это работает в комплексе. Чтобы не только штучные решения предлагали, не только отдельные средства видеонаблюдения и так далее, чтобы они комплексно показали, как работает эта система", – рассказал Овсиенко.

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств в аннексированном Крыму.

Напомним, 27 января 2019 года из Третьяковской галереи в Москве похитили картину "Ай-Петри. Крым" Куинджи. Мужчина под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся.

На следующий день подозреваемого в краже Дениса Чуприкова задержали, однако он заявил российским правоохранителям о своей невиновности. Чуприков оказался владельцем зарегистрированного в Москве общества с ограниченной ответственностью.

Обвиняемый родился в Крыму в Феодосии, искал работу как на полуострове, так и в Подмосковье, привлекался к административной ответственности. В последнее время он жил в поселке Заречье в Одинцовском районе, где и был задержан. Картина была обнаружена там же. 29 января Таганский суд в Москве арестовал Чуприкова.

Позже МВД России обнародовало видео похищения картины.

Гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявили выговор в связи с кражей картины художника Архипа Куинджи. Кроме того, министр культуры России Владимир Мединский распорядился уволить начальника службы безопасности Третьяковки.

Ранее сообщалось, что из Третьяковской галереи уволили смотрителя, во время дежурства которого украли картину Куинджи.

2 октября 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы Чуприкова за кражу картины.