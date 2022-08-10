Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет

Туристы после инцидента в Новофедоровке не отказываются от туров в Крым и не отменяют отдых в Сакском районе, за помощью к туроператорам никто не обращался. Об этом информирует минкурортов республики.

"По данным руководителей отелей и туроператоров, осуществляющих пакетные туры в Крым, отказов от поездок в Крым не наблюдается, также нет отмены уже проходящего отдыха как в Сакском районе, так и в других регионах республики. Никто из туристов не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск", – сообщили в пресс-службе.

Бронирование отелей до конца август в среднем составляет 80%, на сентябрь – 60%. Все отели и пляжи полуострова в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова.