Минобороны тестирует в Черном море новую систему слежения

Министерство обороны РФ приступило к тестированию в Черном море новой системы слежения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика технологии.

По данным агентства, военные тестируют новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки под названием "Стратегия". Комплекс был разработан Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи, входящим в компанию "РТИ". В компании пояснили, что основу комплекса составляют спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные различных радиолокационных станций и "внутренние каналы передачи объектовой информации флота". Кроме того, система способна получать информацию от загоризонтных радаров, которые могут засекать надводные цели на расстоянии до нескольких сотен километров.