Новости Крыма

Минобрнауки Крыма отправил на "дистанционку" еще две тысячи школьников

Минобрнауки Крыма отправил на "дистанционку" еще две тысячи школьников

Сегодня, 10:58Общество

Количество учебных заведений, переводимых на дистанционное обучение из-за коронавируса, продолжает расти. Закрыта еще одна школа и один детсад, а также 75 классов и девять дошкольных групп. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

"За вчерашний день у нас на домашние условия была отправлена одна образовательная дошкольная организация и закрыто девять дошкольных групп – всего 685 воспитанников. На дистанционное обучение отправлена одна общеобразовательная организация и 75 классов в 26 образовательных организациях – всего 1988 детей", – сообщила Лаврик.

Кроме того, на "дистанционку" отправлены две группы студентов в профессиональных образовательных организациях, добавила министр.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх