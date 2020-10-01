Минобрнауки Крыма отправил на "дистанционку" еще две тысячи школьников

Количество учебных заведений, переводимых на дистанционное обучение из-за коронавируса, продолжает расти. Закрыта еще одна школа и один детсад, а также 75 классов и девять дошкольных групп. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

"За вчерашний день у нас на домашние условия была отправлена одна образовательная дошкольная организация и закрыто девять дошкольных групп – всего 685 воспитанников. На дистанционное обучение отправлена одна общеобразовательная организация и 75 классов в 26 образовательных организациях – всего 1988 детей", – сообщила Лаврик.

Кроме того, на "дистанционку" отправлены две группы студентов в профессиональных образовательных организациях, добавила министр.