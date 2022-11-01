Минус три тысячи от зарплаты каждого жителя России. Куда пойдут эти деньги?

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации разрабатывается проект постановления, согласно которому в связи с присоединением новых территорий, для всех трудоустроенных граждан вводится новый налог. Речь идет об ежемесячном удержании 3000 рублей с зарплаты на специальный фонд "Восстановления новых российских территорий".

По предварительным подсчетам на восстановление разрушенных городов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей потребуется от 500 миллиардов до 1 триллиона рублей. Сума убытков пока неизвестна в связи с тем, что специальная военная операция ещё не окончена и посчитать сумму необходимую на восстановление пока не представляется возможным.

Предполагается, что администрированием будут заниматься инспекции Федеральной налоговой службы под руководством Министерства финансов. Данный платеж будет удерживаться автоматически-на ряду с остальными налогами. Плательщику это не доставит дополнительных неудобств, связанных с осуществлением перевода денег на специальный казначейский счет.

Когда как не сейчас показывать миру, что такое русское единство? Примечательно, что, согласно социологическому опросу, проводимому ВЦИОМ ко Дню народного единства, 56% опрошенных ответили, что народное единство в России есть. Радует то, что количество уверовавших в единство увеличилось по сравнению с 2021 годом, когда лишь 31% россиян сказали о существовании единства в России.

Каждый помогает как может-одни в окопах на фронте, другие волонтерской помощью, а кто-то, отдавая 3000 рублей на помощь. Будем надеяться, что эти неудобства временны и в скором времени мы все сможем вернуться к привычному образу жизни.