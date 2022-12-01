При этом, считают в организации, производить и употреблять сало будет разрешено, ограничения коснутся лишь его упоминания в СМИ и "восхваления" (т.е. позитивного, восторженного описания, применение слов, которые характеризуют сало с положительной стороны – ред.) этого продукта.
Поводом для такого заявления стал символический подарок президента Беларуси Александра Лукашенко генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Юрию Борисову во время недавнего визита в Москву. Ветераны посчитали, что сало имеет слишком явную связь с Украиной и ее украинскими ценностями. "Сейчас сало стало излишне заполитизировано. Возможно, со временем, статус экстремистского символа можно будет снять. Но сегодня мы должны быть предельно осторожны в вопросе с салом", – считают ветераны.
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