Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский Союз ветеранов" считает необходимым включить сало в перечень символов экстремизма. С таким призывом члены организации обратились в Минюст РФ.

При этом, считают в организации, производить и употреблять сало будет разрешено, ограничения коснутся лишь его упоминания в СМИ и "восхваления" (т.е. позитивного, восторженного описания, применение слов, которые характеризуют сало с положительной стороны – ред.) этого продукта.