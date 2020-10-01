Новости Крыма Мишустин подписал распоряжения о выделении 5 млрд руб на воду в Крыму

Мишустин подписал распоряжения о выделении 5 млрд руб на воду в Крыму Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. "Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю", – информирует пресс-служба кабмина. Также более 870 млн рублей направят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

