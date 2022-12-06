Мобилизация бездомных собак, как метод противотанковой борьбы

На заседании законодательного собрания Орловской области, депутат от Коммунистической партии Виктор Макаров, предложил провести мобилизацию бездомных собак. В своей речи он вспомнил о временах Великой Отечественной Войны, а в частности о применении "собак-истребителей танков".
"Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков", – заявил соратник губернатора по партии.
К слову, депутаты не поддержали инициативу Макарова, ведь эффективность такого вида "оружия" вызывает массу сомнений. Известно о трех случаях применениях "боевых собак" во времена Великой Отечественной Войны. В сражении под
Подобное предложение депутата Макарова вызывает большое количество вопросов, один из которых "За чей счет банкет?". Бездомных собак необходимо собрать в одном месте, накормить, обогреть, приручить, и только после этого начинать тренировать. Это что, жест доброй воли или очередная схема для разворовывания бюджета?
Собаки-собаками, но мы живем в эпоху высоких технологий, а животных давно заменяют различного рода ПЗРК и другим вооружением, которого у второй армии мира достаточно.
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Как говорится: "На войне все методы хороши", – но стричь собак или пускать их под танки – это, кажется, перебор. Неужели настолько все плохо в зоне СВО, что отдельные депутаты предлагают провести мобилизацию собак?