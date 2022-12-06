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Мобилизация бездомных собак, как метод противотанковой борьбы

06 декабря 2022, 17:34Главная

На заседании законодательного собрания Орловской области, депутат от Коммунистической партии Виктор Макаров, предложил провести мобилизацию бездомных собак. В своей речи он вспомнил о временах Великой Отечественной Войны, а в частности о применении "собак-истребителей танков".

"Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков", – заявил соратник губернатора по партии.

К слову, депутаты не поддержали инициативу Макарова, ведь эффективность такого вида "оружия" вызывает массу сомнений. Известно о трех случаях применениях "боевых собак" во времена Великой Отечественной Войны. В сражении под Волоколамском, осенью 1941 года, первые два из четырех немецких танков, прорвавшихся по Волоколамскому шоссе через оборонительные позиции советских войск в тыл, были уничтожены двумя противотанковыми собаками, выпущенными из кювета на обочине шоссе. После этого два уцелевших танка развернулись и отступили, оставив без прикрытия начавшую было продвигаться вслед за ними немецкую пехоту. В немецком источнике есть упоминание об уничтожении одного немецкого танка в октябре 1941 года на окраине города Карачев. Летом 1943 года в битве на Курской дуге 12 немецких танков были уничтожены при помощи собак.

Подобное предложение депутата Макарова вызывает большое количество вопросов, один из которых "За чей счет банкет?". Бездомных собак необходимо собрать в одном месте, накормить, обогреть, приручить, и только после этого начинать тренировать. Это что, жест доброй воли или очередная схема для разворовывания бюджета?

Собаки-собаками, но мы живем в эпоху высоких технологий, а животных давно заменяют различного рода ПЗРК и другим вооружением, которого у второй армии мира достаточно.

Примечательно, что недавно в СМИ появилась информация о сборе собачей шерсти для пошива носков военнослужащим. Данная акция вызвала небывалый ажиотаж среди жителей городов России, но вышла из-под контроля. Так, в Челябинске начали появляться стаи стриженных бродячих собак, после чего к организаторам обратились зоозащитники с призывом повременить из сбором шерсти хотя бы к весне.

Как говорится: "На войне все методы хороши", – но стричь собак или пускать их под танки – это, кажется, перебор. Неужели настолько все плохо в зоне СВО, что отдельные депутаты предлагают провести мобилизацию собак?


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