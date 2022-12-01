Мобилизация выпускников детских домов

Общественный резонанс вокруг обращений к Президенту России Владимиру Путину матерей, жен и близких родственников мобилизованных солдат получил закономерную реакцию. В Госдуме готовятся внести на рассмотрение законопроект о первоочередной мобилизации выпускников детских домов. Планируется сократить выплаты мобилизованным и перенаправить средства на реализацию нового законопроекта.

По мнению известного социолога и педагога Максима Харченко, служба во благо Родины позволит воспитать подрастающее поколение в правильном ключе и привить традиционные ценности: "Согласно опубликованной статистике ежегодно из детских домов России выпускается более 25 тысяч детей. Половина – потенциальные призывники. В перспективе данная инициатива позволит сократить уровень преступности. Необходимо направить молодую энергию в нужное русло и помочь обеспечить им благополучное будущее".

Кроме того, рассматривается вопрос об обязательном обучении по программе профессиональной военной подготовки с 16 лет для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предполагается, что наличие полученной специальности и закалка характера в условиях строгой дисциплины будет благотворно влиять на дальнейшую судьбу молодых людей. А приличное материальное обеспечение позволит сохранить мотивацию. Авторы закона предлагают двойной оклад на протяжении 5 лет службы после выпуска с детского дома.

На фоне новостей о создании единого электронного реестра военнообязанных, по прогнозам аналитиков, данное нововведение снизит накал эмоций вокруг протестного движения матерей.

Напомним, что Владимир Путин в пятницу встретился с матерями мобилизованных в резиденции в Ново-Огарёве. Сеть отреагировала возмущениями и подозрениями относительно постановочности встречи. Среди "матерей-участниц" идентифицировали поэтессу и режиссера документального патриотического кино с православным уклоном Олесю Шигину, руководителя Подмосковного исполкома Юлию Белехову, члена Общественной палаты Орехово-Зуева Марину Мигунову, начальницу отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского район (Республика Тыва) Ирину Тас-оол.

Представители общественных организаций "Союз матерей и жён военнослужащих" и "Комитет солдатских матерей" приглашены не были.