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Мобилизация женщин началась. Кто пойдет служить?

24 октября 2022, 16:39Главная

Объявленная 21 сентября 2022 года частичная мобилизация затронула множество российских семей. И если раньше мобилизовывали только военнообязанных мужчин, то сейчас и к женщинам дошла очередь.

По информации, полученной от источника в Министерстве обороны, ввиду массовой отправки профессиональных военных (мужчин) на фронт, создался некий дефицит личного состава, часть которого "военная верхушка" во главе с Шойгу, собирается восполнить именно женщинами, которые пребывают в запасе.

Данная информация также подтверждается словами генерала армии запаса Владимира Болдырева, который предположил, что женщины могут на фронте успешно служить как связисты и медики. "Первое – это медики. Второе – это узлы связи. Также тыловые подразделения, например, продовольственные, вещевые, ремонтные, прачечные и мастерские. Это их основное место в военное время. Но в основном, это медики и связисты", – заявил Болдырев.

Согласно Указу Президента "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", мобилизации подлежат военнообязанные граждане России, о половом признаке не сказано ни слова. А заявления тех или иных чиновников о том, что женщин призывать не будут-это всего лишь очередная ложь для успокоения общества. Давайте только вспомним как наши топ-чиновники врали о том, что в мобилизации нет необходимости и проводить такого рода мероприятия никто и никогда не будет.

В постановлении Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 "Об утверждении Положения о воинском учете" закреплены шесть профессиональных сфер, для службы в которых могут быть призваны женщины:

- связь;

- оптические и звукометрические средства измерения и метеорология;

- картография;

- вычислительная техника;

- полиграфия;

- медицина.

Не зря говорят, что русская женщина "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт", но надо ли эта война женщинам и готовы ли они одеть форму, отказавшись от привычного для себя способа жизни?

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