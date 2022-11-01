Мобилизованные из Чувашии устроили бунт из-за отсутствия обещанных выплат

Начиная с 1 ноября, в учебном центре Ульяновской области более 100 мобилизованных из Чувашии устраивают массовые акции протеста из-за отсутствия обещанных выплат. О массовых протестах из-за невыплаченных 195 тысяч рублей сообщает телеграмм-канал "Сердитая Чувашия". Примечательно, что бунт продолжился и 2 ноября, причина оставалась неизменной.

"Уважаемые, граждане Российской Федерации, обращаются к Вам мобилизованные военнослужащие Чувашской Республики!! Мы, рискуя собственной жизнью, идём на верную смерть для Вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал наш Президент Владимир Владимирович Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки??! Мы отказываемся от участия в Специальной военной операции и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!!", – публикует заявление мобилизованных телеграмм-канал "Сердитая Чувашия".

После появления ОМОНА и Росгвардии на территории учебного центра в Ульяновске, бунт был подавлен.

Требования новоиспеченных военнослужащих вполне объяснимы и законны. Их семьи остались без поддержки, а они, ещё вчерашние мирные жители, уезжают в зону боевых действий без надлежащего обеспечения.

Правительство же как обычно решило, что гораздо проще подавить бунт с помощью ОМОНа и Росгвардии, чем выполнить законные требования бунтующих.

Данный факт показывает не что иное как исключительную халатность властей, которые не в силах выполнить свои обещания. Оказалось, что все обещания Президента были лишь "заманухой" и мотивацией для колеблющихся. А простой народ оказался обманутым.