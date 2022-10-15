Мобилизованные прямо из военкоматов едут на передовую

После объявленной 21 сентября мобилизации, тысячи военнообязанных были вынуждены одеть форму и отправиться на фронт. Перед отправкой военачальники обещали провести профессиональную переподготовку и боевое слаживание как минимум на протяжении месяца. Но, как всегда, слова остались только словами.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов", – говорится в пресс-релизе Челябинской администрации.

13 октября, власти впервые заявили о гибели мобилизованных в районе проведения специальной военной операции, а их к этому времени ещё не должно быть на фронте.

Лучше бы подготовили и одели как положено, тогда может быть и не пришлось бы возвращать отцов и сыновей домой в гробах. А лучше всего вообще заканчивать с мобилизацией и спецоперацией. В свете этих событий, даже один из главных пиарщиков спецоперации Владимир Соловьёв, в прямом эфире на своём ютюб канале вспомнил о рациональности и задался вопросом "А могли не начинать 24 февраля после того, что мы увидели?". Если уж Соловьев, у которого есть очень большие уши в Кремлевских кабинетах, так заговорил, то кажется, что ситуация как вне, так и внутри России складывается не самым лучшим образом.

В итоге имеем снова обманутых властями людей, а также власть, погрузившуюся в хаотичное принятие решений.

Приходит время осознания всех последствий спецоперации. Тысячи смертей и искалеченных судеб, миллиардные растраты бюджетных денег и потеря международного имиджа, вот действительные цели, которых добился Владимир Путин, начав специальную военную операцию.