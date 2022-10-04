Мобилизованные вынуждены покупать форму и амуницию самостоятельно

После 21 сентября сотни тысяч военнообязанных были мобилизованные в ряды Вооруженных Сил России. Государство, как всегда, разбрасывалось обещаниями о полном обеспечении, льготах и других преференциях для военнослужащих.

Реальная ситуация говорит об обратном. Кто с чем пришел в военкомат, в том и служит. Государство не выдало даже полевую форму. "Мне до сих пор непонятно куда делись 1,5 миллионов комплектов формы, которые хранились на пунктах приема личного состава", – заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.

В то время, как мобилизованные идут в военторг покупать себе форму, каски и бронежилеты по завышенным в 2-3 раза ценам, заместителя Министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения Дмитрия Булгакова просто увольняют 24 сентября. Никто даже не задал ему вопросов о недостающих материальных ценностях. Безнаказанный и с полными карманами денег он вышел с Министерства обороны и, наверняка, уже уехал далеко за пределы России.

Жители России свой долг Родине отдают, а что они получат взамен, если Государство даже формой обеспечить не может. Мало того, что людям приходится подстраиваться под идеи одного человека о расширении территорий, так ещё и немалые деньги приходится тратить. Мобилизация набирает новые обороты, чуть ли не каждый день всплывают новые факты некомпетентности и краж среди военного руководства, а последствия этого должны на своих плечах нести мобилизованные.