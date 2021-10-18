Вопрос объединения Республики Крым и Севастополя в один субъект федерации должен решаться на основе единого мнения на этот счет жителей двух регионов, однако на данный момент это слияние не является актуальным. Такое мнение высказали ректор Российского государственного гуманитарного университета, профессор Александр Безбородов и директор Центрального музея Тавриды, политолог Андрей Мальгин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе, посвященной 100-летию образования в Крыму автономной республики.

Автономная Крымская ССР в составе РСФСР была образована 18 октября 1921 года. В нее вошли шесть округов, включая Севастопольский. Крым и Севастополь находились в составе одного административно-территориального образования (Крымская АССР, Крымская область, Республика Крым) на протяжении более 70 лет. Согласно принятой в 1996 году новой Конституции Украины, Севастополь получил специальный статус и стал подчиняться напрямую Киеву. После вхождения Крыма в состав РФ Севастополь стал городом федерального подчинения, являясь отдельным субъектом РФ.