Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится холодная погода. Без существенных осадков, лишь ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-6, днем +4…+9 градусов, в горах 0…-3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7.