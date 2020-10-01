Молодые урбанисты подключатся к благоустройству городов Крыма

Республику Крым в следующем году планируют включить в проект благоустройства городской среды. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник управления "Региональное развитие" общероссийской организации "Городские реновации" Вероника Никулина. По ее словам, помимо самих крымчан в работе примет участие творческая команда из других регионов страны.

"Общаясь с коллегами, понимаю, что здесь нужно решать вопрос комплексно: и проблемы городской среды, и ЖКХ. Есть несколько инициатив, будем стараться выработать какое-то решение, чтобы в следующем году это было более системно. Планируем привлечь Крым, потому что, конечно, это прекрасное место, нужно его только немного обустроить", – сообщила она.