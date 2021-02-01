Новости Крыма

Мороз и солнце: прогноз погоды в Крыму на среду

Сегодня, 10:22Общество

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В среду в Крыму по-прежнему холодно. Местами возможен небольшой снег. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

"На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, на побережье -3…-8, днем -4…+1 градусов, в горах -5…-10", – говорится в сообщении. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11…-13 градусов, днем -2…-4. В Севастополь переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10, днем -1…-3. На дорогах гололедица. На ЮБК переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем около нуля.

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