Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд

В Ялте раскрыта схема серии дистанционных мошенничеств, совершенных группой лиц. Ущерб от преступной деятельности превысил 12 миллионов рублей. Следователи передали в суд многоэпизодное уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.

Уточняется, что преступная группа с середины 2021 года занималась хищениями денег граждан через интернет.

"Организатор преступной группы находил желающих продать свои доли в уставном капитале хозяйственных сообществ. После этого участники группы переоформляли приобретаемые предприятия на подставных лиц из числа неблагополучных граждан за определенное денежное вознаграждение. И создавали видимость добросовестной коммерческой деятельности таких юридических лиц", – сообщили в ведомстве.