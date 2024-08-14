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Новости Крыма

Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн

14 августа 2024, 13:55Общество

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В Крыму задержаны подозреваемые в мошенничестве с офисной недвижимостью на 10 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба МВД по Крыму.

"Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по РК при силовой поддержке Росгвардии задержана преступная группа, участники которой преступным путем завладели недвижимым имуществом", – говорится в сообщении.

По данным полиции, в 2022 году трое жителей Симферополя, владея информацией о длительном отсутствии в Крыму собственника офисного помещения, подделали его подпись и составили договор купли-продажи помещения. Они оформили правоустанавливающие документы и продали недвижимость за 10 млн рублей.

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