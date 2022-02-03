Мошенники под видом сотрудников ФСБ украли деньги у крымчан

Трое жителей Крымского полуострова в прошлом году стали жертвами мошенников, которые, представившись сотрудниками ФСБ, выудили у них крупные суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

"В 2021 году зафиксированы три случая мошеннических действий в отношении жителей городов Симферополь и Севастополь. Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ России и под различными предлогами, в том числе, проведения оперативно-розыскных мероприятий, получали от граждан денежные средства в крупном размере", – сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что если незнакомец по телефону представляется сотрудником ФСБ или полиции и просит оказать "помощь в раскрытии преступления", необходимо настоять на личной встрече с ним в помещении правоохранительного органа.