Новости Крыма

Мошенники под видом сотрудников ФСБ украли деньги у крымчан

03 февраля 2022, 20:50Общество

4

Трое жителей Крымского полуострова в прошлом году стали жертвами мошенников, которые, представившись сотрудниками ФСБ, выудили у них крупные суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

"В 2021 году зафиксированы три случая мошеннических действий в отношении жителей городов Симферополь и Севастополь. Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ России и под различными предлогами, в том числе, проведения оперативно-розыскных мероприятий, получали от граждан денежные средства в крупном размере", – сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что если незнакомец по телефону представляется сотрудником ФСБ или полиции и просит оказать "помощь в раскрытии преступления", необходимо настоять на личной встрече с ним в помещении правоохранительного органа.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх