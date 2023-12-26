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Новости Крыма

Мошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе

26 декабря 2023, 14:18Общество

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Обманутые дольщики из разных регионов России отдали 97 млн севастопольским мошенникам. Как информирует прокуратура города, обвинительное заключение по делу о хищении денег под видом долевого строительства направят в суд в отношении трех участников организованной группы – граждан России 43, 44 и 45 лет.

19 обманутых дольщиков

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемые создали жилищно-строительный кооператив "Дом у моря" – дольщиков привлекали через рекламу и риелторов и обещали им построить дом в Севастополе по адресу Гавена, 7. Кооператив работал по октябрь 2019 года.

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