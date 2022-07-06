Новости Крыма

Московская красавица примет участие в Крымском конкурсе красоты

06 июля 2022, 23:09Новости

Самое красивое событие Крыма – мисс туризм Крыма 2022, состоится с 14 по 16 июля в г.Керчь. 30 красавиц со всей России поборются за главную корону конкурса.

Нам удалось пообщаться с одной из участниц – Татьяной Федорищевой.

Красавица уже заявила о себе в этом году на международных конкурсах: Мисс Европа и Мисс Каппадокия. И вот на очереди региональный конкурс в нашем любимом Крыму!

Добрый день Татьяна, расскажите, как Вы приняли участие принять участие в этом конкурсе?

Добрый день! Я получила приглашение на кастинг от главного организатора конкурса мисс Юлии Павликовой (модельное агентство MFD), мы знакомы с мисс Юлей уже несколько лет (деловое знакомство), она самая титулованная девушка России, поэтому ее часто приглашают в жюри на российские и международные конкурсы красоты. И мы, конечно же общались, тк были в составе российской делегации. Так же я принимала участие в конкурсе Мисс Каппадокия, где модельное агенство MFD является главным организатором.

Расскажите подробнее о конкурсе Мисс Туризм Крыма.

16 июля на новой сцене гостиничного комплекса "Мечта Тея" г.Керчь состоится региональный конкурс красоты "Мисс Туризм Крыма" 2022. Главный приз конкурса путёвка в Бейрут и приглашение представить Крым и Россию в финале мирового конкурса "Мисс Туризм Вселенная."Мисс Туризм Крыма" основан в 2016 г. Имеет зарегистрированный товарный знак. №661987. Проводится под эгидой министерства культуры Крыма и министерства туризма Крыма. Номинирован Советом Республики Крым как лучшее событийное мероприятие. Имеет поддержку мирового конкурса "Miss Tourism Universe". Основная цель проекта: развитие и пропаганда Туризма на полуострове Крым.

Какие цели Вы ставите перед собой на данном конкурсе?

Конечно же победить! :) на финал приедет почти вся моя семья, я должна выступить достойно. После мисс Европа я сильно расслабилась, и немного снизила планку требований к себе, как результат, на мисс Каппадокия – я не вошла даже в топ15! Ведь победа на конкурсе – это не только красивый финал, это еще и работа над собой все конкурсные дни. Нужно быть идеальной каждую минуту, даже когда ты одна в номере! Сейчас я заранее начала подготовку, продумываю каждую деталь образов, слова и даже мысли. Моя семья мне очень в этом помогает, как словом, так и делом.

Вы мастер креатива национальных костюмов. Чем будете удивлять зрителей на этот раз?

Если честно, очень хотелось выйти в брендированной спецодежде "Армия России", но оставлю это для какого-нибудь международного конкурса :) сейчас пригласили на один, но запретили представлять Россию или ее регионы, думаю там такой национальный костюм будет очень в тему! Я не люблю, когда меня просят не демонстрировать мою национальную принадлежность или любовь к Родине. А для Крыма у меня будет очень интересный костюм, его я делала сама, но пока не хочу раскрывать секреты.

Вот Вы говорите, что не дают представлять Россию. Это частый случай на конкурсах?

В моей практике – первый раз, но знаю много официальных запретов на участие девушек из России, а так же нечестное судейство на конкурсе мисс Земля, где мисс Юлю Павликову засудили лишь за то, что она Крымчанка! Политика пытается добраться и до мира красоты, но живой ум участниц очень ловко решает такие моменты! Например, мы просто игнорируем недружественные конкурсы :))

Татьяна! Мы желаем Вам победы и с нетерпением ждем интервью после финала!

Спасибо! Уверена, мне будет отчем рассказать!

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