Новости Крыма

Мужчина разбился насмерть в "Чертовом ущелье" под Судаком

19 июля 2021, 11:57Происшествия в Крыму

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В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС Крыма. ЧП произошло в минувшие выходные. Мужчина оступился и упал в расщелину Шайтан-Дере, которую в народе называют "Чертово ущелье". На поиски оперативно были направлены спасатели, они обнаружили мужчину без признаков жизни.

"В результате проведенных поисковых мероприятий пострадавший был обнаружен без признаков жизни в районе горы Сокол, в ущелье Шайтан-Дере, на глубине около 12 метров", – рассказали в ведомстве. Спасатели эвакуировали его к подножию горы Сокол и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

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