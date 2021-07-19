Мужчина разбился насмерть в "Чертовом ущелье" под Судаком

В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС Крыма. ЧП произошло в минувшие выходные. Мужчина оступился и упал в расщелину Шайтан-Дере, которую в народе называют "Чертово ущелье". На поиски оперативно были направлены спасатели, они обнаружили мужчину без признаков жизни.

"В результате проведенных поисковых мероприятий пострадавший был обнаружен без признаков жизни в районе горы Сокол, в ущелье Шайтан-Дере, на глубине около 12 метров", – рассказали в ведомстве. Спасатели эвакуировали его к подножию горы Сокол и передали правоохранителям для проведения следственных действий.