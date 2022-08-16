Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая

В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Сигнал о помощи туристы направили накануне около девяти часов вечера. К месту происшествия направились пять дежурных спасателей смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-СПАС" и 1 единица техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Мужчина с детьми был обнаружен в районе вершины Мали.

"Спасатели по телефону связались с мужчиной и дали рекомендации как безопасно дождаться помощи, а также определили местонахождение и выдвинулись в предполагаемый район поиска. По прибытии специалисты приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. В результате, пострадавшие были обнаружены в районе горы Мали. В медицинской помощи туристы не нуждались и были эвакуированы к личному автомобилю", – говорится в сообщении.